شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدة أوروبية لبولندا والمجر وسلوفاكيا لاتخاذ موقف بنّاء إزاء الحبوب الأوكرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناشدت المفوضية الأوروبية، الأحد، بولندا والمجر وسلوفاكيا اتخاذ موقف بنّاء، بعد أن أعلنت الدول الثلاث الاستمرار في حظر واردات الحبوب من أوكرانيا من جانب واحد، رغم قرار المفوضية بإنهاء ذلك الحظر.

وقالت متحدثة باسم المفوضية: «نحن على علم بما أعلنته بعض الدول الأعضاء في ما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب. المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح من الوفاق، وأن تشارك بصورة بناءة».

وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن تؤدي الحرب هناك في عام 2022، إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر موانئها على البحر الأسود. ومنذ ذلك الحين، يعتمد المزارعون الأوكرانيون على تصدير منتجاتهم من الحبوب عبر دول مجاورة.

لكن تصدير الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أثر في دخل المزارعين المحليين فيها، وأدى إلى فرض بعض الحكومات حظراً على دخول الواردات الزراعية من أوكرانيا.

فرض حظر على الصادرات الأوكرانية

وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار، لمنع الدول من التصرف بشكل أحادي، وفرض حظراً على الصادرات الأوكرانية إلى الدول المجاورة.

وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في بلدان أخرى.

وقرر الاتحاد الأوروبي إنهاء هذا الحظر، الجمعة، بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.

وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر، الجمعة، استمرارها في فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية رغم قرار المفوضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية: «ينصب تركيزنا الآن على وضع النظام الجديد الذي أُعلن عنه للتو وإنجاحه»، مضيفة أن الاجتماع الذي سيعقد مع ممثلي جميع الدول الأعضاء المعنية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، سيتيح فرصة لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر. (رويترز)