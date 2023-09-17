شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوي الأعلى واليابان تحت الصفر.. تعرّف إلى معدلات الفائدة حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل يومي 19-20 سبتمبر لتحديد مسار الفائدة، إن كان سيبقيها البنك على ما هي عليه في ظل البيانات الاقتصادية الإيجابية مؤخراً، أم سيقوم بإعادة رفعها مجدداً لكبح جماح التضخم.

خلال اجتماعه الأخير يوليو الماضي، قام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% - 5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً.

وتوقع استراتيجيون في بنك «غولدمان ساكس»، السبت، أنه «من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر». كما توقعوا أيضاً أن «يرفع المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع».

والتحقت دول مجلس التعاون الخليجي، بقرار «المركزي الأمريكي» الأخير، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 5.15% إلى 5.40%. وكذلك فعل المركزي السعودي الذي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 6%، ومعدل (الريبو العكسي) إلى 5.5%. كما قام مصرف البحرين المركزي برفع الفائدة من 6% إلى 6.25%. وفي الاتجاه عينه، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم من 4% إلى 4.25%. كما عمل مصرف قطر المركزي على رفع الفائدة على الإقراض 6.25% وعلى الإيداع إلى 5.75% وسعر إعادة الشراء إلى 6%. كذلك رفع البنك المركزي العماني سعر الفائدة إلى 6% من 5.75%. وخارج منطقة الخليج، قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

والأسبوع الماضي، قام المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%، كما قام «المركزي الروسي» برفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 13%.

الأقل

وعلى عكس البنوك المركزية الأخيرة، ثبت «المركزي الياباني» معدل الفائدة قصير المدى عند -0.1%، في يونيو/حزيران وهو الأقل في العالم، تليها فيجي، حيث معدل الفائدة هناك 0.25% فقط، ومن ثم كمبوديا 0.88%، ورابعاً جمهورية كابو فيردي (الرأس الأخضر) 1%، وخامساً سويسرا بمعدل فائدة 1.57%. وجاءت في المرتبة السادسة تايوان، حيث معدل الفائدة فيها 1.88%، تليها بالمركز السابع كل من باربادوس وسيشيل بمعدل فائدة 2%، وفي المركز الثامن بليز أو هنداروس البريطانية سابقاً، حيث معدل الفائدة فيها 2.25%، وكذلك الحال في كوبا وتايلند، وجاءت في المركز التاسع جمهورية بوتسوانا عند 2.65%، وجاءت عاشراً كل من ألبانيا والجزائر وهندوراس وليبيا وماليزيا والمغرب وبابوا غينيا الجديدة عند 3%.

الأعلى

أما الدول ذات معدل الفائدة المرتفع، فجاءت زيمبابوي بالمرتبة الأولى بمعدل فائدة 150%، تلتها الأرجنتين بالمرتبة الثانية (118%)، وجاءت فنزويلا ثالثاً (55.78%)، تليها غانا رابعاً 30%، وخامساً السودان 27.3%. وحلت بالمركز السادس كل من تركيا والكونغو (25%)، وسابعاً جمهورية مالاوي (24%)، وثامناً باكستان 22%، وتاسعاً كل من أوكرانيا وليبريا 20%، وعاشراً كل من سيراليون ومصر 19.25%.