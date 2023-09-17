شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليار درهم مبيعات مشاريع «إعمار للتطوير» خلال 8 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت مبيعات مشاريع تابعة لشركة إعمار للتطوير أكثر من 30 مليار درهم، خلال الفترة التي تمتد من بداية العام 2023 حتى نهاية أغسطس/آب، حسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

المبيعات تشمل مبيعات المطور الرئيسي «إعمار» وكذلك المبيعات الثانوية، وإن كانت الأغلبية الساحقة - بحسب البيانات - للمطور. تعادل القيمة الإجمالية لمبيعات مشاريع «إعمار للتطوير»، حسب بيانات «أراضي دبي»، 12% من إجمالي مبيعات القطاع العقاري، خلال 8 أشهر من العام الجاري، التي سجلت نحو 250 مليار درهم، نتجت عن 84026 معاملة.

وكانت «إعمار للتطوير» التي تمتلك «إعمار العقارية» حصّة الأغلبية فيها، حققت ارتفاعاً قوياً في مبيعات النصف الأول بواقع 19 مليار درهم بنمو 25% مقارنة ب 15.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022. وفي 2022، بلغت مبيعات «إعمار للتطوير» 30.7 مليار درهم بزيادة 12% مقارنة بالعام 2021.

واحتلت منطقة «دبي كريك هاربور» صدارة قائمة مبيعات مشاريع «إعمار للتطوير»، بواقع 8.3 مليار درهم، تلتها المرابع العربية (1،2،3) في المركز الثاني بقيمة 4.43 مليار درهم، ثم «ذا فالي» والمشاريع التي تحمل علامة «العنوان» ثالثاً، بقيمة 3.3 مليار درهم لكل منها، أما المركز الرابع، فكان من نصيب «سي بوينت» بنحو 3.02 مليار درهم، وجاء كل من وحدات «آنيا» و«ذا كوف» خامساً، بقيمة 1.98 مليار درهم لكل منهما.

أما المركز السادس فكان من نصيب مشروع «سي سكيب»، بقيمة 861 مليون درهم، ثم «ذا ريزيدنس» سابعاً بنحو 740 مليون درهم، والمشاريع التطويرية ل «إعمار للتطوير» ضمن «دبي هيلز استيت» ثامناً بواقع 643 مليون درهم، وفي المركز التاسع جاء مشروع «إعمار الجنوب»، بقيمة 571 مليون درهم، ثم «فيرواي فيلاز» عاشراً، بقيمة 483 مليون درهم، وفي المركزين الحادي عشر والثاني عشر، جاء كل من «بارك هورايزون» و«جولف فيوز» بقيمة 460 و100 مليون درهم على التوالي.

من أحدث المشاريع التي أطلقتها شركة إعمار في دبي مشروع الواحة، حيث يقع بين مجمع عقارات جميرا للغولف ومجمع دبي للاستثمار ويشغل مساحة إجمالية تزيد على 100 مليون قدم مربعة (9.4 مليون متر مربع)، وتبلغ قيمة تطويره الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار (73 مليار درهم).

ويضم أكثر من 7000 وحدة سكنية، تتراوح ما بين القصور والفلل الفخمة ذات الإطلالات على القنوات المائية والبحيرات والمتنزهات، وتخصيص 25% من الأراضي للبحيرات، والقنوات المائية، والحدائق، ومسارات الجري والنزهة، والمساحات الخضراء، والمرافق على أنواعها.

يواصل القطاع العقاري في دبي منذ بداية 2022 تأكيد مكانته ركيزةً أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وذلك بفضل النتائج التي نجح القطاع في تحقيقها، عام 2022 والنصف الأول من 2023، نظراً للعديد من العوامل، في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية، التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين. وأظهر التقرير السنوي لسوق دبي العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك، أن القطاع في الإمارة قد أنهى في 2022 عاماً استثنائياً محققاً نتائج قياسية، تخطت قيمتها للمرة الأولى نصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و76.5% من حيث القيمة، مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم.

16مليار درهم مبيعات «داماك» من بداية العام

لامست مبيعات شركة «داماك» العقارية في دبي، منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أغسطس/ آب، نحو 16 مليار درهم، حسب بيانات الموقع الإلكتروني ل«دائرة الأراضي والأملاك» في الإمارة. واستحوذت 3 مشاريع عقارية تابعة للشركة على نسبة تجاوزت 94% من إجمالي المبيعات، بواقع 15.1 مليار درهم، وهي «داماك لاجونز» بقيمة 7.65 مليار درهم، ثم «داماك باي» بنحو 4.113 مليار درهم، تلته «داماك هيلز» ثالثاً بواقع 3.326 مليار درهم. ومن بين المشاريع الأخرى التابعة للشركة أيضاً، والتي سجلت مبيعات «داماك سيتي»، «بريف من داماك»، «داماك هايتس»، «جولف فيتا»، «داماك تاورز من باراماونت»، «مساكن داماك».

ومن أبرز الصفقات التي حققتها «داماك»، بيع قطعتي أرض تجاريتين، ضمن منطقة «مرسى دبي» في مشروع «داماك باي»، بقيمة 623 مليون درهم، و445 مليون درهم. أما على صعيد الوحدات السكنية، فكانت أعلاها شقة في «داماك سيتي» بقيمة 17.86 مليون درهم، ثم أخرى ضمن «داماك باي» بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة شقة سكنية في «داماك باي» بقيمة 9.63 مليون درهم.