شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في إمارة أبوظبي، في شهر يوليو/تموز من العام الجاري 23 مليار درهم، بنسبة نمو 13% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الصادرات 10.8 مليار درهم، بنسبة تراجع 2%، منها الصادرات بقيمة 6.59 مليار درهم، والمعاد تصديره 4.22 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 12.2 مليار درهم بنسبة نمو 31%.

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، قائمة هذه الصادرات بقيمة ملياري درهم، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 1.55 مليار درهم، واللدائن والمطاط ومصنوعاتها بقيمة 1 مليار درهم، ومنتجات الصناعات الكيماوية 388.1 مليون درهم، ومنتجات الأغذية والمشروبات 363.1 مليون درهم، وآلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور 294.6 مليون درهم، وعجينة الخشب ونفايات الورق والورق المقوى 217 مليون درهم، الحيوانات الحية ومنتجاتها 100 مليون درهم.

بينما تصدرت معدات النقل قائمة المعاد تصديره غير النفطي بقيمة 1 مليار درهم، تلتها آلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور بقيمة 902 مليون درهم، ومنتجات الصناعات الكيماوية 455.1 مليون درهم، ومواد نسيجية ومصنوعاتها 326.3 مليون درهم، ولؤلؤ وأحجار كريمة ومعادن ثمينة 308 ملايين درهم، ومنتجات نباتية 248 مليون درهم، ومعادن عادية ومصنوعاتها 211 مليون درهم.

فيما تصدرت الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها قائمة الواردات غير النفطية بقيمة 3.1 مليار درهم، تلتها معدات النقل بقيمة 2.4 مليار درهم، ومعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 2.2 مليار درهم، ومنتجات الصناعات الكيماوية 835.6 مليون درهم، والمنتجات المعدنية بقيمة 764.9 مليون درهم، واللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 619.7 مليون درهم، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة581.2 مليون درهم، ومنتجات الأغذية والمشروبات 357.4 مليون درهم، ومنتجات نباتية 266.5 مليون درهم، والحيوانات الحية ومنتجاتها 262.2 مليون درهم.

وتصدرت السعودية قائمة الدول من حيث الصادرات غير النفطية بحجم 2.1 مليار درهم، تلتها الهند بحجم 616.1 مليون درهم، ثم سويسرا 452.3 مليون درهم، فهولندا 397.9 مليون درهم، فالصين 378.2 مليون درهم، والكويت 370.6 مليون درهم، وهونغ كونغ 334.1 مليون درهم، وأمريكا 239.4 مليون درهم، وسلطنة عمان 181.3 مليون درهم، والأردن 177.8 مليون درهم.

كما تصدرت السعودية قائمة المعاد تصديره غير النفطي بحجم 1.6 مليار درهم، وقطر بحجم 482.5 مليون درهم، والكويت 405.7 مليون درهم، والبحرين 298.2 مليون درهم، والمجر 212.4 مليون درهم، والسودان 164.9 مليون درهم، والأردن 109 ملايين درهم.

وجاءت السعودية في مقدمة الدول من حيث الواردات غير النفطية بحجم 1.7 مليار درهم، وأمريكا بحجم 1.4 مليار درهم، الصين 1.3 مليار درهم، واليابان 1.1 مليار درهم، وجمهورية الكونغو 662.3 مليون درهم، وألمانيا 506 ملايين درهم، وروسيا 475.3 مليون درهم، والبحرين 439.7 مليون درهم، وغينيا 365.6 مليون درهم، والمملكة المتحدة 317.6 مليون درهم.