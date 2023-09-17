مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11104 نقاط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 50.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11104.15 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 147 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والباحة، وفيبكو، والكيميائية، وشاركر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كابلات الرياض، واللجين، وملاذ للتأمين، وسينومي سينترز، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.19% و5.77% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وسينومبي ريتيل، والكيميائية، وشمس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولوبريف، وسينومي ريتيل، والراجحي، وفيبكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 16.60 نقطة ليقفل عند مستوى 22791.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.