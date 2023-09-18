شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات تنتظر الرئيس الجديد للشركة القابضة للتشييد والتعمير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الدكتور مهندس هانى عثمان سليمان العضو المنتدب الجديد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، العديد من الملفات المتعلقة بالشركة القابضة نفسها وشركاتها التابعة لا سيما ان هذه الملفات لم تتحرك منذ نحو 10 اشهر بعد استقالة المهندس هشام أبو العطا من منصبه.

من أبرز تلك الملفات المشروعات المتأخرة في التنفيذ في الشركات التابعة وأزمة السيولة التي تعانى منها الشركات، علاوة على ملف تثبيت العمال الذين حصلوا على أحكام قضائية بذلك، علاوة على ملفات تتعلق بمديونيات الشركات لدى العديد من الجهات ومديونيتها لصالح الشركة القابضة نفسها .

كما سيواجه الرئيس الجديد للشركة القابضة مطالب رؤساء الشركات بمستحقاتهم لدى جهات الاسناد المتأخرة، وبالتالي تأخر مستحقات المقاولين، بجانب اقتراب الجمعيات العامة للشركات وتوقعات تغيير مجالس الإدارات في الجمعيات المقبلة وهو ما يحتاج لمجهود كبير لتجهيز بديل في الشركات التابعة وفق نتائج الأعمال بجانب البدء فى دراسة آليات التعامل مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج من نشاط التشييد والبناء خلال عامين .

كان الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أصدر قرارا بتكليف الدكتور مهندس هانى عثمان سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للتشييد والتعمير وقائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، مع استمرار المحاسب أسامة الحسينى عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية بالشركة، وعمل الدكتور هانى عثمان سليمان أستاذا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق ،ثم عمل بمجموعة الاستشارات الهندسية بقطر لمدة نحو 18 عاما .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت، أن التطوير والتحديث وتحسين الأداء هو عملية ديناميكية ومتغيرة فى إطار الاستراتيجية العامة التى يجرى تنفيذها للنهوض بالقطاعات التابعة لتنمية العوائد وزيادتها بمعدلات تعبر عن حجم الأصول التى نمتلكها، وذلك من خلال الاهتمام ببرامج الصيانة وحوكمة النفقات والتصدير وجذب الاستثمار والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.

ووجه الدكتور "عصمت" ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والحرص على التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التى تديرها الشركة القابضة.