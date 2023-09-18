شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تصعد بفعل مخاوف الإمداد وتعافي الطلب في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.1% إلى 93.98 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتًا أو 0.2% إلى 90.92 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر الماضي.

2.1 مليون برميل يوميًا

قال محللون في "إيه.إن.زد" في مذكرة، إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، بخصوص رفع الفائدة.

وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ضعف الدولار، ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أقل ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.