شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 210 ملايين ريال.. «حلواني إخوان» توقع اتفاقية مع مصرف الراجحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة حلواني إخوان تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة 210 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ الحصول على التمويل اليوم، فيما ستكون التسهيلات لتمويل رأس المال العامل.

وأضافت أن مدة تمويل تسهيلات رأس المال العامل ستكون إلى نهاية يوليو 2024، وتجدد سنويا، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات.

