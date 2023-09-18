شكرا لقرائتكم خبر عن «آيكتك» تحصل على شهادة من «هيئة المحتوى المحلي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات «آيكتك» على شهادة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2022م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن صلاحية هذه الشهادة 19 شهراً من نهاية السنة المالية المذكورة.

وأضافت أن الشهادة لها فوائد عديدة من ضمنها، مساعدة الشركة على الحصول على المشاريع الحكومية في مجال الشركة والتي ستفتح بيئة عمل أوسع للشركة وتحقيق أهدافها المستقبلية.