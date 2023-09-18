شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين» توصي بزيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك للحصول على 425 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن غرض الطرح هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

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وأضافت أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأوضحت أن الموافقات خاضعة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الآخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأفادت إنها ستعلن لاحقا عن تعيين مستشار مالي للطرح، وتقديم ملف زيادة رأس المال للهيئة، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.