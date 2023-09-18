شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تضيف 3 رحلات إلى الرياض في اليوم الوطني للمملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت طيران الإمارات ثلاث رحلات إضافية إلى الرياض لدعم تدفق المسافرين من وإلى المملكة خلال عطلة العيد الوطني. ومن المقرر أن تغادر الرحلات الإضافية مطار دبي الدولي في 20 و21 و24 سبتمبر، بحيث يتمكن المسافرون من تحقيق أقصى استفادة من الاحتفالات. سيتم تشغيل جميع الرحلات على طائرات بوينج 777 وستعمل بالتوازي مع جدول طيران الإمارات الحالي إلى المملكة.

تربط طيران الإمارات المسافرين من المملكة إلى أكثر من 140 وجهة على شبكتها العالمية الواسعة عبر مركزها في دبي، وتوفر إمكانية الاتصال بأمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا وأوروبا. وتشتهر طيران الإمارات بتقديم خدمات متكاملة على متن الطائرة، وتقدم للمسافرين وجبات إقليمية شهية وأكثر من 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب، بما في ذلك أكثر من 135 ساعة من محتوى شاهد الأصلي، حصرياً على الجليد.

وتخدم طيران الإمارات المملكة العربية السعودية منذ عام 1989، حيث تحلق إلى أربع بوابات هي الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، بمعدل 67 رحلة أسبوعياً. وقد تم تعزيز التزام الشركة المستمر تجاه المملكة العربية السعودية من خلال دورها باعتبارها الراعي الرئيسي لكأس الملك سلمان 2023 في وقت سابق من هذا الصيف، حيث احتفلت بشغفها بكرة القدم مع قاعدة جماهيرية من 16 ناديًا إقليميًا من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم العربي.