شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يدعو ماسك لتصنيع سيارات «تيسلا» في تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، الاثنين إن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إلى فتح مصنع لشركته في تركيا. ونقلت الدائرة عن ماسك قوله إن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع تنسلا وإن تركيا من بين أهم الدول المرشحة لإقامة مصنع الشركة التالي فيها.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن أردوغان وماسك اجتمعا في مبنى البيت التركي، وهي ناطحة سحاب قريبة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأردوغان موجود في الولايات المتحدة لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت دائرة الاتصالات عن أردوغان قوله أيضا خلال الاجتماع إن تركيا منفتحة على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ومشروع ستارلينك للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة سبيس إكس المملوكة لماسك.

كما نقلت عن ماسك قوله إن شركة سبيس إكس تود العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات ستارلينك في تركيا. وأضافت أن أردوغان دعا ماسك لحضور مهرجان تكنوفست التركي للفضاء والتكنولوجيا الذي سيقام في إزمير بنهاية سبتمبر/ أيلول، ونقلت عن ماسك أنه رحب بالدعوة.

وعبرت تيسلا في أغسطس/ آب عن اهتمامها ببناء مصنع في الهند لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكاليف. وتملك تيسلا في الوقت الراهن ستة مصانع وتشيد السابع في المكسيك بهدف توسيع وجودها العالمي. وقال ماسك في مايو /أيار إن الشركة ستختار على الأرجح موقعا لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.

وارتفعت أسهم تيسلا 123 بالمئة حتى الآن هذا العام. وبالإضافة إلى تيسلا، اشترى ماسك أيضا شركة إكس (تويتر سابقا) مقابل 44 مليار دولار في عام 2022. (وكالات)