شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية» تطرح باقات كبار الشخصيات للحجز المسبق السبت المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت القرية العالمية، عن بدء الحجز المسبق لباقات كبار الشخصيات لموسمها لموسمها الـ 28، في العاشرة من صباح يوم السبت، 23 سبتمبر الجاري، والتي ستتوافر بكميات محدودة قبل طرحها رسمياً للبيع العام في الـ 30 من سبتمبر. وأوضحت القرية العالمية أن الحجز المسبق سيكون حصرياً عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني tickets.virginmegastore.me.

ويتيح الحجز المسبق لضيوف القرية العالمية الفرصة فرصة شراء باقات كبار الشخصيات في 29 سبتمبر، أي قبل 24 ساعة من الطرح الرسمي في 30 سبتمبر 2023. ويمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من الباقات الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ تشمل جميعها تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وملصقات مواقف سيارات كبار الشخصيات، وبطاقات الروائع لكبار الشخصيات، والتي تسمح لحامليها دخول العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية.

واحتفاءً بموسمها الـ 28، الذي من المقرر أن ينطلق في 18 أكتوبر المقبل، كشفت القرية العالمية، أنها ستقدم لضيوف موسمها الجديد مفاجأة رائعة ستكون مخبئة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، حيث سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته على شيك بقيمة 28,000 درهم، احتفالاً بمرور 28 موسم على انطلاق القرية العالمية، الوجهة العائلية الأكثر زيارة في المنطقة. كما ستحتوي جميع باقات كبار الشخصيات على عبوة من البذور لغرسها من قبل الضيوف في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار المساهمة في رؤية عام الاستدامة الذي تحتفل به الدولة.

وستُطرح هذا الموسم 30 باقة فقط من الفئة الماسية بسعر 7,000 درهم للواحدة، بينما ستتاح الباقة البلاتينية مقابل 2,950 درهم للباقة الواحدة، والباقة الذهبية مقابل 2,250 درهم، والفضية مقابل 1,750 درهم. ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء هذه الباقات.

تُرحب القرية العالمية بضيوف موسمها الجديد في 18 أكتوبر 2023، وسيتم الإعلان عن آخر مستجدات الموسم الـ 28 خلال الأسابيع القليلة القادمة.