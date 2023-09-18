شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» تغلق صفقة تسهيلات تمويلية قياسية بـ 1.6 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دبي لصناعات الطيران، الإثنين، أنها وقعت صفقة تمويل جديدة متعددة الشرائح. وتمت هيكلة التمويل على شكل مزيج من التسهيلات

الائتمانية المتجددة وتسهيلات تمويل لأجل، ويتكون كل منها من شرائح تقليدية وإسلامية حيث تولى كل من بنك «إتش إس بي سي» و«بنك جي بي مورغان» دور المدير المشترك والمرتب الرئيسي المشترك للصفقة.

وعلى ضوء الطلب الكبير، حققت الصفقة أكثر من ضعف الحجم الأولي المتوقع للاكتتاب وتم إغلاقها عند مبلغ 1.6 مليار دولار بمشاركة مجموعة من 26 ممولا، مما جعلها أكبر تمويل ممول بقرض مصرفي تجمعه دبي لصناعات الطيران حتى الآن. ومكنت صفقة التمويل شركة دبي لصناعات الطيران من الاستفادة من السيولة المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها المصرفية القائمة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. وسيتم توظيف عائدات الصفقة لدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مستحقة.