شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تخترق حاجز الـ 5 ملايين سيارة بأسرع من المتوقع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة تيسلا أنها أنتجت سيارتها الكهربائية رقم 5 ملايين، وهو إنجاز اعتقد العديد من المعارضين أنه مستحيل. وقالت الشركة في تغريدة على منصة «إكس»، الأحد، «لقد أنتجنا هذا الأسبوع سيارتنا رقم 5 ملايين، شكراً لأصحاب سيارات تيسلا على دعمكم المستمر!».

وارتفعت أسهم تيسلا 123% حتى الآن هذا العام.

ولم يكن الطريق سهلاً، لكن شركة صناعة السيارات الكهربائية قامت بتصنيع أول مليون سيارة كهربائية لها بحلول أوائل عام 2020، واستغرقت 12 عاماً من العمليات لإنتاج المليون الأول.

وفي السنوات الثلاث الماضية منذ تحقيق هذا الإنجاز، قامت بتصنيع 4 ملايين سيارة قبل أن تصل خلال الأسبوع الماضي إلى الرقم 5 ملايين.

وأصدرت تيسلا هذا الإعلان بعد 6 أشهر فقط من إعلانها عن تصنيع سيارتها الكهربائية رقم 4 ملايين.