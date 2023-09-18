شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرتيغلوب» تتفق مع «موانئ أبوظبي» لاستكشاف فرص التعاون في مصر والإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي جلوبال»، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد المتعلقة بتخزين وشحن اليوريا والأمونيا عبر الموانئ في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص الاستفادة من البنية التحتية الحديثة لمناولة وتخزين البضائع الخاصة بمجموعة موانئ أبوظبي، مع تركيز فيرتيغلوب على تعزيز قدرات تخزين وشحن اليوريا والأمونيا وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومواصلة أتمتة الأنشطة اللوجستية.

الخدمات اللوجستية

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «يسرنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف الفرص الجذابة التي تتيحها متطلبات إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، ما يعزز قدرتنا على تخزين وشحن اليوريا والأمونيا من مصر، ويدعم برنامجنا لتحسين هيكل الكلفة اللوجستية».

وأضاف: «يتيح الموقع الاستراتيجي لمرافق الإنتاج التابعة لنا الوصول المباشر إلى الموانئ ومراكز التوزيع الدولية، ما يمكننا من الوصول بسهولة إلى الأسواق النهائية الرئيسية والمناطق ذات الطلب المرتفع. وستمكننا مذكرة التفاهم من توسيع شراكتنا لتشمل مناطق جغرافية إضافية، وكذلك عمليات شحن وتخزين الأمونيا الخضراء، بما يتماشى مع التزامنا بتقديم منتجات أكثر استدامة للعالم».

وتسعى فيرتيغلوب للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد ووسائل النقل المستدامة الخاصة بمجموعة موانئ أبوظبي في تحسين هيكل كُلفها اللوجستية، والذي يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحسين كفاءة الكُلف الذي تم طرحه مؤخراً، بهدف تحقيق وفورات سنوية متكررة في الكلف السنوية بقيمة 50 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.

إمكانات واعدة

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «نتطلع إلى جني ثمار هذا التعاون للمساهمة في بناء مستقبل يشهد اهتماماً كبيراً بالبيئة والاستغلال المسؤول للموارد. تسعى مجموعة موانئ أبوظبي وفيرتيغلوب إلى تحقيق إمكانات واعدة من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، حيث سنعمل في المجموعة على الاستفادة من محفظة أعمالنا المتكاملة وخبراتنا الواسعة في إنشاء البنى التحتية وسلاسل التوريد اللازمة لدعم قدرات (فيرتيغلوب) في مجال شحن وتخزين اليوريا والأمونيا».

وإضافة إلى ذلك، ستستكشف فيرتيغلوب ومجموعة موانئ أبوظبي فرص التعاون المحتمل في مناطق جغرافية أخرى، وكذلك تطوير حلول سلسلة التوريد للأمونيا الخضراء، الناقلة للهيدروجين، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لعمليات فيرتيغلوب الحالية بالقرب من الممرات الملاحية الرئيسية.