شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس / آب الماضي 1.5 مليار درهم بنمو 61.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: بلغ حجم التداول 665 مليون درهم حيث شهدت منطقة «الحليو 2» أعلى قيمة مبايعة بـ 40 مليون درهم.

وقال: إن الأداء الإيجابي للسوق العقاري والأرقام الاستثنائية المسجلة تؤكد مدى جاذبية الاستثمارات العقارية في عجمان، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على العقارات بمختلف فئاتها وملاءمة الأسعار لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متكاملة وأسلوب حياة عصري ومريح.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 199 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 741 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 98.5 مليون درهم في منطقة «العامرة» وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«الحليو 2» كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة».