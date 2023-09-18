شكرا لقرائتكم خبر عن «ناشيونال جيوغرافيك»: 3 من عجائب الدنيا الحديثة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف استطلاع حديث أجرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بتكليف من مجلة «ناشيونال جيوغرافيك»، أن دبي تحتضن 3 من 20 أعجوبة بالعالم، تم إدراجها بحسب رأي شعب المملكة المتحدة ممن شملهم الاستطلاع.

وخروجاً على المألوف من أن عجائب الدنيا تنحصر في أطلال من عصور تاريخية سابقة، ذكر البريطانيون 20 معلماً حول العالم ترك بصمة لا تنسى في ذاكرتهم ما يجعل كلاً منها أعجوبة ولكن بعضها من العصر الحديث.

والمثير للدهشة أنها لم تكن أيقونات معمارية فقط بل شملت أيضاً بعض المنشآت ذات المهام الخاصة؛ كمحطات لأبحاث الفضاء الخارجي ومراكز علمية؛ بالإضافة إلى «سور الصين العظيم» المدرج بالفعل في قائمة اليونيسكو.

وبسؤال 2000 بريطاني عما يعتبرونه أعجوبة حديثة، أظهرت النتائج أيضاً أن 40% من البريطانيين يعتقدون بأن الوقت قد حان لإعداد قائمة جديدة من عجائب العالم الحديث.

وكانت معايير الاختيار هي: التفرد ومستوى الأعجوبة الهندسية ومستوى الابتكار.

وجاءت عجائب الدنيا الـ20 في العصر الحديث بحسب الترتيب:

1- سور الصين العظيم

2- محطة الفضاء الدولية

3- مركز الإنترنت

4- قناة بنما

5- جسر البوابة الذهبية

6- نفق المانش

7- تلسكوب هابل الفضائي

8- برج خليفة

9- سد هوفر

10- مصادم الهادرونات الكبير

11- ساغرادا فاميليا لغاودي

12- حدائق سنغافورة المعلقة

13- ذا شارد

14- قطار شنغهاي ماجليف

15- مركز التجارة العالمي

16- نخلة جميرا

17- الدافع الشمسي

18- سد الخوانق الثلاثة

19- محطات أبحاث القطب الجنوبي

20- جزر دبي الاصطناعية