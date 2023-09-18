شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تطرح المرحلة الأولى من «نخلة جبل علي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

جمعت شركة «نخيل» العقارية مئات الوسطاء العقاريين، اليوم الإثنين، لإطلاق مبيعات المرحلة الأولى من مشروع «نخلة جبل علي» في دبي، والتي تتضمن مجموعة من الفلل المتنوعة بين 5 و7 غرف نوم بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم (5 ملايين دولار).

وبحسب المصادر سيتم طرح 4 سعفات بالكامل (M،N،O،P) ضمن المرحلة الأولى، وتتضمن وحدات فلل متنوعة، على أن يتم تسليم المرحلة بدءاً من 2027. فيما كشفت عن خطة تنافسية للدفعات.

يعد المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي» أحد المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040» وواحداً من المشاريع العمرانية الطموحة ذات الرؤية المستقبلية لشركة «نخيل».

وتمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتر مربع أي ما يعادل ضعف حجم «نخلة جميرا»، وستضم مساحات خضراء واسعة وتجارب مبتكرة على الواجهة البحرية. وستضيف ساحلاً إضافياً يبلغ طوله نحو 110 كيلومترات لمدينة دبي، بما يوفر معيشة مميزة بإطلالة على شاطئ البحر لنحو 35 ألف أسرة.

وسيضم مشروع «نخلة جبل علي» ما يزيد على 80 فندقاً ومنتجعاً، بالإضافة إلى خيارات واسعة من مرافق الترفيه والراحة والاستجمام والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز قطاع السياحة في دبي، فضلاً عن تمييز مجموعة الجزر كوجهة سكنية طموحة في المدينة.