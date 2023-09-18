شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدأ تسعير سندات دولارية لأجل 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن وثيقة، قولها إن حكومة الإمارات حددت سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات دولارية لأجل 10 سنوات.

وارتفعت الإيرادات الحكومية 31.8 بالمئة في 2022 بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي، بالمقابل، زادت النفقات 6.1 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 427 مليار درهم.

وحافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار، فيما يسمح الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة.