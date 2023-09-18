شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق موسم «منتجعات حتا» و«وادي هب» السادس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت منتجعات حتا ووادي هب من دبي القابضة، موسمهما السادس مع افتتاح متنزه «إيريال أدفنتشر بارك»، وجهة الترفيه المتنوعة والمصممة لاستقبال الزوّار من جميع الفئات العمرية والإمكانات البدنية. وتستعد الوجهة الرائدة لتقديم برنامج واسع ومتنوع من خيارات الإقامة وباقات الأنشطة الترفيهية وتجارب المغامرات طيلة أيام الموسم.

وبجانب الأنشطة المعروفة التي تقدمها منتجعات حتا ووادي هب التابع لها منذ سنوات بما فيها قوارب التجذيف «الكاياك»، والانزلاق المزدوج بالحبال، وتسلّق المسارات الجبلية، وركوب الدراجات الجبلية وحتا دروب إن، التجربة الأولى من نوعها التي تجمع بين الانزلاق نحو الماء والطيران في الهواء ثم السقوط في حوض المياه، سيقدّم المتنزه الجديد «إيريال أدفنتشر بارك»، أنشطة أوسع تتضمّن مساراً مرتفعاً للمشي على الحبال، وتجربة للسقوط الحر، وأرجوحة عملاقة، ومساراً انزلاقياً جديداً بانحدار 45 درجة، ولعبة الوثب «ليب أوف فيث» الشيقة. وتتراوح مدة كل من التجارب بين 90 و120 دقيقة، وتتسع لما يصل إلى 75 زائراً في الوقت نفسه.

متنزه أرضي

ويوفّر «إيريال أدفنتشر بارك» الحديث متنزهاً أرضياً مخصّصاً للأطفال بين سن الثالثة والسادسة، ويضم مجموعة من التجارب التي تستمر من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، وتستقبل ما يصل إلى 10 أطفال معاً. ويحرص المتنزه على توفير تدريبات شاملة وتوجيهات عملية وفرص لممارسة التمارين قبل البدء بخوض التجارب، وذلك لضمان أعلى درجات السلامة.

وبهذه المناسبة، قال رودي سوبرا، نائب الرئيس- إدارة الأصول في دبي القابضة لأصول الضيافة: «لطالما عملت منتجعات حتا ووادي هب من دبي القابضة على ترسيخ مكانتها المميزة ضمن النسيج السياحي الحيوي للإمارة، وذلك بفضل التزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز مكانة حتا كوجهة سياحية بيئية مستدامة ومتعددة الخيارات. ومع انطلاق موسمها السادس، تؤكد منتجعات حتا جاهزيتها اليوم للكشف عن مغامرتها الشائقة، وسيحظى هذا الموسم بجدول فعاليات زاخر يسعد الزوار ويزيد من تفاعلهم ومشاركتهم». وتوفر منتجعات حتا لمحبي الاستكشاف مجموعة من خيارات الإقامة لليلة واحدة، والتي تلبّي مختلف أذواق الضيوف في أكبر محمية طبيعية في دبي. وتتضمّن خيارات الإقامة سدر تريلرز في منتجعات حتا، المقطورات الفندقية الأولى من نوعها في المنطقة، ودماني لودجز في منتجعات حتا، سلسلة الأكواخ الجبلية المريحة التي توفّر الخصوصية، والكرفانات في منتجعات حتا، وهي مجموعة من المقطورات الفاخرة المصمّمة بحسب الطلب والمناسبة للعائلات، ودومز في منتجعات حتا، وهي مجموعة من الخيم الفاخرة وسط مناظر بانورامية خلابة.

ويمكن للزوار الذين يودون زيارة المكان على شكل رحلات نهارية حافلة بالتشويق والمرح، أو من هم مهتمون بجلب خيمهم ومقطوراتهم الخاصة للتخييم في الهواء الطلق الاستمتاع بخيارات طعام متنوّعة في حتا، بما فيها وايلد كافيه الذي يقدم مجموعةً من الوجبات الخفيفة، إضافة إلى عربات الطعام مثل سدر بايتس وتيست أوف حتا ودماني بايتس، وهي جميعها تابعة لروّاد الأعمال المحليين من سكان حتا، وبالتالي فزيارتها توفّر دعماً مباشراً لمجتمع حتا المحليّ النابض بالحياة.

واستقطبت وجهة السياحة البيئية الفاخرة في موسم 2022-2023، أكثر من 250 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، حيث اختبروا حفاوة الضيافة في منتجعات حتا ووادي هب التابع لها. وحققت لوحة حتا مؤخراً خطوة مهمة بدخولها غينيس للأرقام القياسية كأعلى لوحة لمعلم بارز على مستوى العالم بارتفاع يبلغ 19.28 متر. تقع هذه اللوحة على قمة جبال الحجر، وتمثّل رمزاً واضحاً لهوية حتا ومكانتها كإحدى أهم المناطق الطبيعية ذات المناظر الخلابة في الإمارة.

إن حتا هي الوجهة الأمثل للزيارة لسكان الإمارات الذين يريدون الاستمتاع بأماكن ذات درجات حرارة معتدلة تغنيهم عن السفر خارجاً ولمسافات بعيدة ليحظوا بأجواء لطيفة مشابهة.