شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للاستثمار» تطرح المرحلة الثانية من مشروع «دانة بيي» برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن طرح مجموعة من الفلل على الواجهة البحرية المؤلفة من 5 غرف نوم والفلل الأرضية في مشروع «دانة بيي» في قلب جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة. وتم إنجاز أكثر من 18 فيلا على الواجهة البحرية و7 فلل أرضية حصرية، والتي باتت متوفرة حالياً. يقع مشروع «دانه بيي» في قلب جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، وتصل قيمته الاستثمارية إلى مليار درهم.

وفي المرحلة الثانية من مشروع «دانه بيي» سيتم إنشاء أول فلل من نوعها على الإطلاق على الواجهة البحرية ضمن حدود جزيرة اصطناعية في الإمارات الشمالية بأكملها. وتمتد هذه الفلل على مساحة تزيد على 7500 قدم مربعة في الخط الأمامي لجزيرة المرجان وسط مياهها الزرقاء الصافية، حيث ترمز إلى الابتكار والرفاهية والفخامة في إطار مقاربة أنيقة ومتميزة. وصممت الفلل، التي تتمتع بإطلالات خلابة، بأسلوبٍ يحاكي جوهر وروحية العيش في المناطق الساحلية.

وتبرز في إطار المرحلة الثانية الفلل الأرضية المؤلفة من 5 غرف نوم وهي 7 فلل فقط، على مساحة تزيد على 6500 قدم مربعة. تحتوي كل فيلا على حوض سباحة خاص ومصعد وإمكانية الوصول الحصري إلى الشاطئ.

وقال عبيد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: «تتمثل رؤيتنا للمرحلة الثانية من مشروع دانة بيي من خلال إطلاق مجموعة متميزة وفاخرة من الفلل على الواجهة البحرية والفلل الأرضية، تتجاوز بتصاميمها وهندستها مستويات نمط الحياة التقليدية، حيث نتطلع إلى تحقيق بيئة عيش فريدة من نوعها في إمارة رأس الخيمة. ويكتسب مشروع دانة بيي أهمية خاصة، في ظل مسيرة النمو الاقتصادي المتواصلة التي تشهدها الإمارة وازدهار القطاع العقاري، حيث يندرج في صلب عملية التحول والتطوير في قلب جزيرة المرجان. وتعكس شقق بنتهاوس المؤلفة من 2 غرف نوم والفلل على الواجهة البحرية المؤلفة من 5 غرف نوم والفلل الأرضية، المصممة بعناية فائقة، التزامنا بتقديم نمط حياة لا مثيل له للسكان، يجمع بين الرقي والابتكار وجماليات البحر والسماء والمناظر الطبيعية التي تتميز بها الإمارات الشمالية».

وتتواصل الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع بوتيرة سريعة وخطى ثابتة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية في الربع الأول من العام 2025. ومن المقرر إنجاز المرحلة الثانية في الربع الثاني من عام 2025. وستشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع «دانة بيي» بناء برج للشقق السكنية وفندق جراند ميلينيوم، وهو منتجع راق يتضمن 300 غرفة، ويُشكل إضافة مثالية للمشروع وسيسهم في تعزيز مكانته كوجهة جذابة ومتميزة.