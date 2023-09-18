شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة المعرفة» تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ143 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 143 مليون ريال متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع مصرف الراجحي بتاريخ 17 سبتمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها ستعمل على الاستفادة من قيمة التسهيلات في تمويل تنفيذ مشاريعها المحورية بقيمة 118 مليون ريال بالإضافة لتمويل رأس المال العامل بقيمة 25 مليون ريال.

ووفقا للشركة تبلغ مدة التسهيلات المخصصة لتمويل تنفيذ المشاريع 5 سنوات متضمنة فترة سماح للسنوات الثلاث الأولى، وتتجدد قيمة التسهيلات الخاصة بتمويل رأس المال سنوياً.

وقدمت الشركة ضمانات تتمثل في رهن قطع أراضي وسندات لأمر مقابل هذه التسهيلات.

وتبلغ مدة التمويل 5 سنوات متضمنة فترة سماح للسنوات الثلاث الأولى للتسهيلات المخصصة لتمويل المشاريع، مع التجديد السنوي المستمر للتسهيلات المخصصة لتمويل رأس المال العامل.