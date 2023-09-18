شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. أحذر من نصائح التمويل الشخصي على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ليس سراً أن الجيل الأصغر من المستهلكين يتجه بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على إمكانية الاستفادة من هذه المواقع، وتعظيم مواردهم المالية الشخصية، ووجدت دراسة استقصائية لمستثمرين في قطاع التجزئة أجرتها شركة "بيتر مينت"، للاستشارات في عام 2023، أن أكثر من نصف الجيل زد (حوالي 65%) وجيل الألفية 55% يحصلون على النصائح من وسائل التواصل الاجتماعي. وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.

وقالت الشبكة إنه مع تزايد اتجاهات البحث عن جني المال على تطبيقات التواصل الاجتماعي اليوم وتأثيرها على الطريقة التي ”ينبغي” أن نستخدم بها أموالنا، وتحديات ”عدم الإنفاق”، وعقلية ”استرداد الأموال”، أردنا أن نعرف متى تكون النصائح المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستحق النظر وكيف يمكن أن تلعب دورًا في قراراتنا المالية. وعلق دان إيجان نائب رئيس شركة بيترمينت للتمويل السلوكي والاستثمار على الاستطلاع مقدماً بعض النصائح، كالآتي.

الجأ لمصادر بديلة

يتصفح الكثير من الأشخاص هواتفهم الذكية يوميًا للحصول على نصائح تتعلق بالتمويل الشخصي، إلا أنهم (لحسن الحظ) يحتفظون بموقف متشكك من المعلومات فليس للمعلومات مصداقية مثل تلك التي تقدمها الصحف أو المجلات الورقية أو في نسخها الإلكترونية. وعمومًا تعد المعلومات على مواقع التواصل غير موثقة ولا يمكن اعتبارها مراجع، إلا اتجه الشخص لتوثيقها.

معلومات غير موثوقة

في استطلاع بيترمينت Betterment، تُصنف مواقع التواصل الاجتماعي كواحدة من أقل مصادر المعلومات المالية (وغير المالية) موثوقية، حيث تمثل المقالات والصحف بديل موثوقًا، كما يمثل المستشارون الماليون والأصدقاء والعائلة نقاط ثقة أكثر جدارة.

العثور على مستشار مالي

يمكن أن تساعد شركات الوساطة والبحث في الحصول على المستشار الذي تريده، وفي العثور على مخطط مالي معتمد ويمكنك أيضًا اختيار ما تريد من نصائح، حسب التخصصات مثل الميزانية وإدارة الديون أو شراء منزل أو تغيير المهنة أو التمويل للمشروعات الصغيرة أو التقاعد، من مواقع مخصصة لذلك.

مصادر غير تقليدية

ويتوقع إيجان أن أحد أسباب عودة الأشخاص إلى مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من شكوكهم حول بعض النصائح التي يجدونها بها هو أنهم يجدون القصص والنصائح مرتبطة بطريقة لا تكون بها نصائح التمويل الشخصي من المصادر التقليدية. وذكر أن الأشخاص الذين ينشرون المعلومات سواء في منشورات أو فيديو، يكون بطريقة جذابة. لذا، إذا صادفت شخصًا يخبرك بما يجب عليك فعله براتب إضافي وكان هذا الشخص يشبهك، فسوف تتواصل معه بطبيعتك دون التفكير في الأمر.

نصائح مكررة

لا يقوم المؤثر بجديد، حيث يأخذ المعلومات ويغير طريقة عرضها، ويشرح إيجان أن الناس يمكن أن يشعروا بمزيد من الراحة والاهتمام بالقيام بقرارات مالية ذكية مثل الادخار في صندوق خاص وما إلى ذلك لأنهم يرون أن الشخص الذي يقدم النصيحة يشبههم بطريقة ما.

تأثير كبير لمواقع التواصل

ويقول: "لقد وصلوا إلى هذه النقطة لأنهم شعروا بوجود رابط مع شخص قال ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي". تابع إيجان "في الواقع، أفاد 70% من المشاركين في استطلاع بيترمينت أنهم يشعرون أن النصيحة التي يجدونها على مواقع التواصل الاجتماعي تلبي احتياجاتهم".

كيف تتعامل مع نصائح التواصل الاجتماعي؟

يقول إيجان، إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على إجراءاتنا المالية الشخصية سواء كان أمرًا جيدًا أو سيئًا يتلخص في كيفية تفسيرك للنصيحة أو الاتجاه. ويضيف إيجان، إن الأمر الذي يجب عليك أن تقوم به، هو في النظر إلى حد كبير فيما تقرأه وتسمعه وتشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبارها كجمع معلومات أولية يمكنك بعد ذلك التأكد من خلال إجراء المزيد من البحث قبل اتخاذ أي قرارات ذات قيمة كبيرة. بمعنى آخر، يجب أن يلهمك هذا الفيديو أو المنشور لإجراء بحثك الخاص.