شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توصي بزيادة رأس المال 25.6 مليون ريال عبر منح أسهم مجانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية في اجتماعه المنعقد أمس الأحد إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 25,648,750 ريال من بند الأرباح المبقاة ما تمثل الزيادة نسبة 50% من رأس مال الشركة ومنح 1 سهم لكل سهمين مملوكين.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن عدد الأسهم قبل الزيادة 5129750 سهما، فيما تبلغ بعد الزيادة 7694625 سهما، مشيرة إلى أن أسباب الزيادة هي تعزيز النمو الإستراتيجي ودعم مركزها المالي.

وأضافت أن تاريخ الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

