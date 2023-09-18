شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين خالد العبودي عضوا بمجلس إدارة «آفاق الغذاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء أمس، قبول استقالة حاتم بارجاش من منصب عضو مجلس الإدارة، وتعيين خالد العبودي عضوا بالمجلس ابتداء من اليوم وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن خالد العبودي يمتلك خبرات تمتد لما يزيد عن 35 عاما في القطاع الحكومي ومؤسسات التنمية الإقليمية والدولية فى قطاعات التمويل وتطوير القطاع الخاص وكذلك استراتيجيات الأمن الغذائي وتنفيذ استثمارات نوعية في الأمن الغذائي فى عدة دول فى قارات مختلفة فى العالم.

والعبودي حاصل على بكالوريس فى الا قتصاد ١٩٨١- جامعة الملك سعود، وماجستير فى الاقتصاد ١٩٨٧-جامعة نورثيسترين فى الولايات المتحدة الأمريكية

وعمل العبودي في وزارة المالية، كباحث اقتصادي، وتدرج في عدة مناصب إلى أن وصل إلى الإشراف على إدارة المؤسسات المالية الدولية في وكالة الوزارة للتعاون والاقتصاد الدولي، إضافة إلى عمله في مجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومساعدا للمدير التنفيذي ثم المدير التنفيذي المناوب للمملكة في مجلس إدارة المجموعة، وكبير الاقتصاديين في صندوق الاستثمارات العامة.

ومن ضمن خبرات العبودي العمل في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية كنائب للرئيس التنفيذي ثم رئيسا تنفيذيا، وعضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وفي الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) العضو المنتدب، وعضوا في مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضو لجنة الاستثمار، وعضو في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، وشركة نمال للاستثمار الاجتماعي.