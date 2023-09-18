شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: ترسية مشروع تشغيل وصيانة نظام استقبال بقيمة 44.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن ترسية مشروع تشغيل وصيانة نظام استقبال وترحيل البلاغات (CAD) بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 44.673 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن المشروع يهدف إلى توفير خدمات التشغيل والصيانة لنظام استقبال وترحيل البلاغات (CAD) بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة والذي يشمل كافة أعمال الصيانة والتشغيل للأنظمة المكونة لنظام استقبال البلاغات 911 للأجهزة والأنظمة.

وأوضح أن الأجهزة والأنظمة تتضمن: أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والطرفيات، والخوادم.، والنسخ الاحتياطي، وأجهزة وعناصر الشبكة المحلية والواسعة، وأجهزة وأنظمة البنية التحتية للمركز.

وتشمل الأجهزة والأنظمة: أنظمة التشغيل، وتطبيقات جغرافية، وتطبيقات تلقي وتحليل بلاغات، وأنظمة المراقبة الأمنية والتسجيل والتخزين، وقواعد البيانات، وأجهزة وأنظمة الهواتف (IP & IP PBX) وشبكة منافذ نقل الصوت وانظمة تسجيل البيانات الصوتية.