شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتى طلال البذالى نائبا لرئيس مجلس البترول العالمى "WPC" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مرشح دولة الكويت الدكتور طلال البذالى، اليوم الاثنين، بمنصب نائب رئيس مجلس البترول العالمى "WPC" للفترة بين عامى 2023 و2026، فى الانتخابات، التى عقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ 24 للمجلس فى مدينة كالجرى الكندية.

وقال الدكتور البذالى- وفقا لوكالة الأنباء الكويتية- إن الفوز بهذا المنصب يؤكد المكانة المرموقة لدولة الكويت في الأوساط النفطية العالمية، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تفوز بها الكويت بهذا المنصب الرفيع في المجلس منذ تأسيسه عام 1933.

وأضاف أنه سيعمل جاهدا- وفقا للبروتوكولات المتبعة لتطبيق سياسة مجلس البترول العالمي- في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط، بما يضمن استدامة واستقرار الثروة النفطية في العالم.

وأوضح أن مجلس البترول العالمي هو أكبر منظمة بترولية غير حكومية، مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لمصلحة الجميع.

ويقع مقر مجلس البترول العالمي في لندن، ويضم 70 دولة من مختلف أنحاء العالم تمثل أكثر من 96 في المئة من إنتاج واستهلاك النفط والغاز العالميين.

يذكر أن الدكتور طلال البذالي الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت يحمل شهادة الدكتوراة في هندسة البترول من جامعة تكساس الأمريكية، وبكالوريوس من جامعة تلسا الأمريكية، وحاصل على العديد من شهادات الخبرة العالمية في مجال الهندسة والبترول، وهو عضو في هيئة الدراسات العليا بجامعة الكويت، وعمل مساعد مدير إدارة التجزئة التسويقية- شركة البترول الكويتية العالمية (Q8- الدنمارك/ كوبنهاجن)، وهو محلل تسويق عالمي، وباحث علمي، ومحاضر في عدة مؤسسات علمية وتعليمية، وأنجز عشرات الأبحاث العلمية العالمية، ولديه اختراعات علمية، وحاصل على جوائز عالمية في مجال هندسة البترول.