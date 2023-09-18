«أسترازينيكا» تفتتح مكاتبها الجديدة في «مجمّع دبي للعلوم»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت شركة «أسترازينيكا» مكاتبها الجديدة المستدامة في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم على مساحة 20 ألف قدم مربعة.

وتهدف المنشأة الجديدة إلى تحقيق المعايير البلاتينية في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED) المعترف بها عالمياً لتحقيق الاستدامة.

وقال سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشركة «أسترازينيكا»: «تشارك «أسترازينيكا» دولة الإمارات في رؤيتها الراسخة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، بهدف الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري ويأتي افتتاح المكاتب الجديدة خطوةً مهمّةً ضمن خريطة الطريق الخاصة بالشركة والمرتكزة على العلوم، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045».

وأضاف: «تحرص دولة الإمارات على تبنّي نظام بيئي للرعاية الصحية يدعم تحقيق التناغم في مجال العدالة والمرونة الصحية والعمل المناخي، في صورة إيجابية تعكس تعاون الجميع من أجل الجميع».

وقال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم: «تعدّ «أسترازينيكا» نموذجاً لقطاع العلوم الصحية، حيث تنسجم مكاتبها الجديدة وخريطة طريقها للوصول إلى الصفر الكربوني مع أهداف مجمّع دبي للعلوم في المساهمة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33» وبرنامج دبي للبحث والتطوير، وتعزيز طموحنا لتمكين التقدّم العلمي المستدام».

حضر الافتتاح الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أحمد الخزرجي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات في دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي إلى جانب كل من باسكال سوريو الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «أسترازينيكا»، وعبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم.