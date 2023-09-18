شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أن الصين من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ العام الماضي نحو 16 مليار دولار.

وشدد خلال مشاركته، ليل الأحد، في فعاليات الاحتفال بالذكرى ال 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية على حرص الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية على إيجاد توازن بالميزان التجاري بين البلدين، من خلال زيادة الصادرات المصرية للصين، والترويج للمنتج المصري بين أوساط الشعب الصيني، مرحباً بدعوة مصر للانضمام إلى عضوية تجمع «البريكس»، بداية من العام المقبل.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن «انضمام مصر إلى تجمع «البريكس»، سوف يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، وعلى رأسها الصين، ويعطي لمصر فرصة حقيقية لمشاركة تجربتها التنموية مع دول التجمع».

وأضاف أن «انضمام مصر والدول الجديدة المدعوة للانضمام للتجمع سيفتح آفاقا جديدة وغير مسبوقة للتعاون بين الدول الأعضاء، من خلال الاتفاق على سياسات غير تقليدية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية فيما بينها، وبشكل يتواكب مع وضعها الاقتصادي، ويخدم خططها التنموية، ومساعيها لتحقيق التقدم والرخاء لشعوبها».

دعم التعاون المشترك

وقال المهندس أحمد سمير: «إن الدولتين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري».

وأشار وزير التجارة والصناعة الى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين، والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين.

وتابع: «إن الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين كان لها دور بالغ الأهمية في تقوية العلاقات الثنائية، حيث وضعت هذه الزيارات اللبنة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

ولفت الى المكانة الاقتصادية العالمية التي تتمتع بها الصين، والتي جعلتها محط أنظار العالم للاستثمار والتجارة، وهو ما دفع الحكومة المصرية للسعي خلال المرحلة الحالية إلى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.

وشهدت فعاليات الاحتفال بعض نماذج المجسمات للشركات الصينية العاملة بالسوق المصري، واستعرض مع سفير الصين بالقاهرة خلال جولة تفقدية فرص وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.

وشارك في الاحتفال عدد من الوزراء المصريين، منهم المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والسفير لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، والدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى جانب عدد كبير من السفراء وممثلي الدول.