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صادرات السعودية من النفط الخام تتراجع إلى 6 ملايين برميل يومياً في يوليو

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات من النفط الخام تتراجع إلى 6 ملايين برميل يومياً في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية، الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو/تموز إلى 6.012 مليون برميل يومياً من 6.804 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران.

وانخفاض إنتاج النفط الخام في السعودية 0.943 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.013 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. (رويترز)

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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