شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات السعودية من النفط الخام تتراجع إلى 6 ملايين برميل يومياً في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية، الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو/تموز إلى 6.012 مليون برميل يومياً من 6.804 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران.

وانخفاض إنتاج النفط الخام في السعودية 0.943 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.013 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني. (رويترز)