شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية تتراجع بانتظار قرار البنوك المركزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ، الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى أسبوع من قرارات البنوك المركزية، فيما أسواق اليابان مقفلة بسبب عطلة رسمية.

ومن المتوقع صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت مبكر من الخميس في آسيا، في حين سيصدر البنك المركزي الأسترالي محضر اجتماع السياسة في 5 سبتمبر، الثلاثاء.

وسيختتم بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية، الجمعة، وسيبحث المتداولون عن وضوح بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك اليابان في تغيير سياسته النقدية فائقة التساهل. في مكان آخر، من المتوقع أيضاً أن يصدر بنك الشعب الصيني قراراته بشأن سعر الفائدة الرئيسي على القروض، الجمعة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «S&P/ASX 200» بنسبة 0.67% عند 7230.4. كما انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية

بنسبة 1.02% إلى 2574.72 نقطة، وخسر مؤشر كوسداك 0.86% إلى 891.29 نقطة.

وانخفض مؤشر «هانغ سانغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.4%، في حين قاومت أسواق البر الرئيسي الصيني عمليات البيع الواسعة وارتفعت، مع ارتفاع مؤشر «سي إس آي 300» 0.51% إلى 3727.71 نقطة. ( وكالات)