شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح مجربة تساعدك في التغلب على ارتفاع الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال ظلال الكساد تلوح في الأفق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في هذه الأوقات المالية المحفوفة بالمخاطر، واليوم في ظل عدم الاستقرار المالي، فمن المهم استخلاص 8 نصائح من الماضي، وفق ما ذكر موقع "جو بانكينج رايتس"، في الموضوع الذي ترجمت "أليوم" أبرز ما جاء فيه.

شراء حاجيات طويلة الاستخدام

كان التخطيط المسبق والشراء بكميات كبيرة لأشياء تستخدم على المدى الممتد، أمرًا ضروريًا خلال فترة الكساد الكبير، ولا يزال خطوة ذكية اليوم، حيث تعتبر العناصر غير القابلة للتلف مثل الشامبو والصابون ومعجون الأسنان والأطعمة المعلبة فعالة من حيث التكلفة عند شرائها بكميات كبيرة وستوفر لك مزيد من المال لاحقًا إذا استمر التضخم.

تقليل الاقساط

تجنب دفع أقساط مقابل العلامات التجارية المعروفة واصنع أدوات التنظيف الخاصة بك في المنزل. يمكن لمزيج بسيط من الخل والماء الساخن وقليل من عصير الليمون أن يصنع العجائب على أسطح العمل والأحواض والأرضيات والحمامات.

استخدم كل شيء في مخزن المؤن

قبل شراء المزيد من الطعام، تأكد من أنك استخدمت كل شيء في مخزنك. إن التسوق في مخزن المؤن الخاص بك قبل شراء المزيد سيساعد في توفير المال وتشجيع الإبداع في المطبخ.

زراعة المحاصيل الغذائية الخاصة

تعد زراعة طعامك طريقة مفيدة لتوفير ميزانية طعامك حتى لو لم يكن خبرة فزراعة البذور يمكن أن تؤدي إلى نتائج مذهلة. خلال فترة الكساد الكبير، كان تعليب الأطعمة وحفظها أيضًا ممارسة شائعة، والتي قد ترغب في أخذها في الاعتبار.

صيانة الملابس

يمكن أن تتراكم فواتير التنظيف الجاف مع مرور الوقت خلال فترة التراجع الاقتصادي، يمكنك الاعتناء بملابسك بنفسك.

استخدم طاقة أقل

مع ارتفاع تكلفة الطاقة، من الحكمة استخدام كميات أقل من المرافق. إن إطفاء الأضواء، والحفاظ على رحلات السيارة، كلها أمور يمكن أن تساهم في التوفير.

ادفع ثمن كل شيء نقدًا

يضمن استخدام النقد أنك تنفق فقط ما لديك، وتجنب ديون بطاقة الائتمان. وتساعدك هذه الطريقة على الحفاظ على الميزانية ومنع الإفراط في الإنفاق.

إعادة التدوير

خلال فترة الكساد الكبير، كانت إعادة التدوير أسلوب حياة. ويمكن أن يساعدك تحديث العناصر القديمة بطبقة من الطلاء أو قماش جديد في إعادة التنجيد أو عمل لمسات جمالية بدلا من شراء جديد بمبالغ طائلة.