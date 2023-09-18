شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الألماني يتوقع انكماش الاقتصاد الوطني في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات البنك المركزي الألماني عن تردي الآفاق المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الألماني بشكل متزايد.

وكتب البنك في تقريره الشهري سبتمبر الجاري المنشور اليوم الإثنين: "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني قليلا في الربع الثالث من عام 2023".

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وتوقع البنك تباطؤ عودة متعة الاستهلاك لدى المستهلكين في ضوء استمرار ارتفاع معدل التضخم، وكتب الخبراء الاقتصاديون للبنك:"

ومن غير المتوقع أن تكون هناك محفزات إيجابية ملموسة من الاستهلاك الخاص. لا تزال الأسر الخاصة تحجم عن الإنفاق رغم بعض التراجع الذي سجله ارتفاع الأسعار والزيادات القوية في الأجور والوضع الجيد لسوق العمل".

معدل التضخم

يذكر أن معدل التضخم السنوي في أغسطس الماضي تراجع بشكل طفيف ليصل إلى 6.1% بعد أن كان 6.2% في يوليو الماضي.

كان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (إتش في بي آي) الذي يستعين به البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، وصل في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 6.4% في أغسطس الماضي.

وتوقع البنك المركزي استمرار انخفاض المعدل الإجمالي لمؤشر (إتش في بي آي) والمعدل الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، خلال الشهور المقبلة.

كانت تذكرة وسائل النقل المخفضة فئة 9 يورو لمدة ثلاثة شهور والتي تم تطبيقها في صيف 2022 والتخفيض على أسعار الوقود أسهما في عرقلة الارتفاع في أسعار المستهلكين لفترة مؤقتة، غير أن تأثير هذين العاملين لم يعد موجودا حاليا.

وكتب البنك: "ومع ذلك فمن المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم الـ 2% بصورة ملحوظة على المدى المتوسط في ضوء النمو القوي للأجور".

ولفت البنك إلى أن الارتفاعات الملحوظة في أسعار الطاقة والمواد الخام تسبب مشاكل للصناعة في ألمانيا، وكتب في التقرير أن "الضعف المتزايد للصناعة إلى جانب الإحجام عن الاستهلاك يؤثران على الأداء الاقتصادي".

وأضاف البنك أن تأثير استمرار الانخفاض في ورود الطلبيات وتناقص الطلبيات المتراكمة يزداد وضوحا في الإنتاج الصناعي.