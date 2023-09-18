شكرا لقرائتكم خبر عن «بي دبليو سي» تشارك في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بي دبليو سي الشرق الأوسط» عن مشاركتها في معرض «رؤية الإمارات للوظائف» والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 21 سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى استقطاب المواهب الإماراتية ودعم سياسات توطين الوظائف. وتأتي هذه المشاركة كترجمة لسياسة الشركة فيما يخص التوطين وتماشياً مع استراتيجية بي دبليو سي الشرق الأوسط والتزامها في استقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة.

وقال خالد بن بريك، شريك في الخدمات الاستشارية والمسؤول عن برنامج التوطين في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تستمر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين المواهب الوطنية من خلال إعطاء الأولوية لتطوير المواهب الوطنية، و صقل ونمو مهارات المواهب وتطويرها بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل. في بي دبليو سي الشرق الأوسط، نعمل على تعزيز التزامنا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة في معارض التوظيف المحلية والعالمية كعامل رئيسي في تحقيق هدفنا في أن نصبح شركة القطاع الخاص المختارة من المواطنين والكفاءات في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «يسعدنا أن نشارك في معرض رؤية الإمارات للوظائف والذى يوفر لنا منصة تمكننا من الالتقاء بالمواهب الإماراتية المؤهلة. نحن نتفهم التحديات القائمة عند بدء المسار المهني، لذلك، قمنا بإطلاق برنامج التوطين الخاص بنا،»وطني«، للمساهمة في تطوير المهارات الوطنية لبناء قادة الجيل القادم في الإمارات».

واختتم بن بريك حديثه قائلاً: «اليوم، نحن فخورون بوجود أكثر من 1200 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود أكثر من 160 إماراتي، يعملون في مكاتبنا ال 14 في دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد قمنا حتى الآن بتدريب أكثر من 6000 إماراتي من خلال برامجنا وتشمل خطتنا مواصلة الاستثمار بشكل كبير في أجندة تطوير المهارات الوطنية».