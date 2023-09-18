شكرا لقرائتكم خبر عن «استثمر في الشارقة» يحط في فرانكفورت ويعرّف بجاذبية الفرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت: ”الخليج 365”

شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وفي إطار جهوده لتعزيز مكانة الإمارة وجهةً استثمارية عالمية، في معرض إدارة الاستثمار (IME 2023)، الذي عُقد في فرانكفورت يومي 14 إلى 15 سبتمبر/أيلول، تحت شعار «بناء الجسور»، واستضاف أكثر من 1100 مشارك، ونحو 70 متحدثاً من 45 دولة في 5 قارات.

ويعد معرض إدارة الاستثمار من أبرز الأحداث السنوية، التي تركز على توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل تدفق الاستثمارات حول العالم، إلى جانب كونه شبكة عالمية حيوية تجمع وكالات الاستثمار الأجنبي وصناع القرار من مختلف البلدان.

وعقد المكتب برئاسة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي، ومشاركة حمد عبيد الشامسي، مدير الاستثمار للترويج الإقليمي، ولطيفة عبيد آل علي، رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة في المكتب، سلسلة من الزيارات واللقاءات بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة، وعرض مسار نمو القطاعات الحديثة والحيوية، وما تتيحه من فرص للمستثمرين العالميين، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون مع مجتمع الأعمال والاستثمار الألماني والعالمي.

وسعياً لتحقيق هذه الأهداف، خصّص المكتب جناحاً، استعرض من خلاله المزايا الاستراتيجية والتسهيلات التي توفرها الشارقة للمستثمرين الباحثين عن الفرص، كما شارك في جلسات وندوات المعرض، التي تناولت أبرز التحديات والفرص في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل التغيرات العالمية، مستعرضاً المبادرات التي تقدّمها الإمارة والفرص الاستثمارية فيها.

مزايا استثمارية

وقدم المشرخ، على هامش المعرض، شرحاً تقديمياً، استعرض فيه المزايا الاستراتيجية التي جعلت الإمارة وجهة مفضلة للمستثمرين، متحدثاً عن القطاعات المتنوعة والخدمات التي يقدمها المكتب إلى المستثمرين الراغبين في التوسع والنمو، موضحاً المزايا الاستثمارية والمناخ الاستثماري العام في الشارقة، والجهات الحكومية والمناطق الحرة، التي تعمل على دعم مختلف القطاعات الاستراتيجية والناشئة، كالاقتصاد الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

وحصل المكتب، ممثلاً بإمارة الشارقة، على جائزة «التميّز في بيئة العمل»، تقديراً من المعرض لجهوده والتسهيلات التي تقدمها الإمارة لخلق بيئة أعمال صديقة وجاذبة للمستثمرين.

مستدامة وعابرة

وقال المشرخ: «تترجم هذه المشاركة مساعينا نحو بناء الشراكات وترسيخ العلاقات، مع أهم المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم. لدينا في الإمارة مشهد اقتصادي تنموي متطور، يقدّم فرصاً كبيرة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وبشكل خاص للباحثين عن استثمارات استراتيجية مستدامة».

وأضاف: «هناك علاقات استراتيجية بين الشارقة والاقتصاد الألماني، وتحتضن الإمارة أكثر من 560 شركة ألمانية، منها 397 شركة في مناطقها الحرة، وفقاً لآخر إحصائيات عام 2023، وتجاوز حجم التصدير وإعادة التصدير بين الشارقة وألمانيا، 40 مليون درهم في الفترة نفسها».

جذب وتمكين

واجتمع الوفد مع آخر استثمر في أرمينيا، خلال المعرض، حيث ناقش الطرفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقرارات الأخيرة بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، وتأثيرها الإيجابي في البيئة الاستثمارية.

كما عقد المكتب سلسلة من اللقاءات مع شركات مختصة في مجالات مختلفة، من بينها شركة «هيلياد إيكويتي بارتنرز» وهي شركة لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين، ومع شركة «تيك كوارتيير» وهي إحدى الشركات العاملة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الغذائية، والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والخدمات المالية، وإدارة النظام البيئي.

وعقد المكتب لقاء مع «دويتشه هوسبيتاليتي»، التي تمثل محفظة استثنائية تضم أكثر من 150 فندقاً في 19 دولة في ثلاث قارات، وجرى التأكيد على دور قطاع الضيافة في دعم قطاع السياحة في الشارقة، والذي يشهد نمواً مستمراً بفضل تنوع المعالم والأنشطة والفعاليات التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

ويأتي حضور المكتب بهذا المعرض في إطار استراتيجيته للتواصل مع المستثمرين الألمانيين والدوليين، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتطورة والمستوى في الإمارة، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات المشاركة في المعرض، والاستفادة من أفضل الممارسات والابتكارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.