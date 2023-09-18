شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي المتحد» يشارك في معرض «رؤية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يشارك البنك العربي المتحد في معرض الإمارات للوظائف 2023 «رؤية» وهو المعرض السنوي الذي سينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 21 من سبتمبر الجاري و يعمل على توفير فرص عمل وتدريب للخريجين الإماراتيين الشباب والباحثين عن العمل و ذلك في إطار مساعيه لاستقطاب المواهب الإماراتية الشابة.

وسيقدم البنك خلال هذه المشاركة مجموعة من فرص العمل المتوفرة كما سيوفر تعيينا فورياً للمواهب الإماراتية التي تحقق المتطلبات والشروط المطلوبة للوظيفة.

وقال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك: يلتزم البنك العربي المتحد بدعم المبادرات الحكومية بشكل فعال وقد وضع استراتيجية توظيف تهدف إلى استقطاب المزيد من الخريجين الإماراتيين وتطوير مواهبهم وإمكاناتهم وإننا على ثقة أنه من خلال مشاركتنا في «رؤية» معرض الإمارات للوظائف سنلتقي بالكثير من الخريجين الإماراتيين المهتمين ببناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المصرفي.

من جانبها قالت هند العطار رئيس إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد إن توطين الوظائف هو أولوية قصوى لدى البنك العربي المتحد ومشاركتنا في فعاليات مثل («رؤية» معرض الإمارات للوظائف) تدعم استراتيجية البنك المتمثلة في استقطاب المواهب الإماراتية الشابة والاستفادة من مهاراتهم لتطوير قدراتهم وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في البنك والمساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكجزء من استراتيجية التوطين يولي البنك العربي المتحد اهتمامًا خاصًا بتوظيف وتدريب وتطوير الخريجين الإماراتيين من خلال برنامج «طموح» وهو برنامج مخصص للخريجين الجدد من المواطنين ويهدف إلى دعم المواهب الوطنية الشابة والارتقاء بهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم فيما يوفر البرنامج ورش عمل ودورات تدريبية وفرص التدريب أثناء العمل إضافة إلى التطوير التقني وصقل القدرات القيادية كما يوفر فرص التعيين في مجال الأعمال التي تم التدرُّب عليها عند إكمال البرنامج.