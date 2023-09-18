شكرا لقرائتكم خبر عن لوائح تنظيمية تطيح «إير بي آند بي» في نيويورك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: خنساء الزبير

أطاحت لوائح تنظيمية جديدة في نيويورك مكانة شركة الحجوزات والعطلات «إير بي آند بي»، وهي لوائح تهدف إلى الحد من الإيجارات القصيرة الأمد غير القانونية، وجرى التخطيط لها منذ وقت طويل، لكنها دخلت حيز التنفيذ منذ الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري.

واضطرت الشركة إلى الإعلان عن إلغاء حجوزات الإقامات، بعد الأول من ديسمبر/ أيلول، وإعادة المدفوعات لأصحابها، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، واتجه عملاؤها الذين لديهم حجوزات مسبقة لقضاء أعياد الميلاد في المدينة هذا العام، للعثور على أماكن إقامة بديلة.

وتتطلب اللوائح وجود المضيف، في حال الإقامة لمدة تقل عن 30 يوماً، مع عدم إقامة أكثر من شخصين في المسكن في المرة الواحدة، كما يجب على المضيف التسجيل والحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة في المدينة، وإلا تعرّض كلّ من المضيف وموقع الحجز لغرامات باهظة.

وأثارت القواعد الجديدة اللغط، وسط المسافرين وأصحاب العقارات، فيما يرى بعضهم أنه تصحيح لمسار قطاع الإيجارات القصيرة الأمد.

ويقدّر الموقع المتخصص في السفر «سكيفت» أن قوائم الشركة للإيجارات القصيرة الأمد في نيويورك انخفضت بنسبة 77% في الفترة من 4 يونيو/ حزيران إلى 10 سبتمبر/ أيلول، ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن أماكن إقامة جديدة.

توافر البديل

وقال كيفن ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» للفنادق والضيافة في الأمريكتين، في حوار مع شبكة «سي إن بي سي» إن على مدى الأسبوع الفائت شهدت فنادقهم وتيرة حجز، خلال الأشهر الستة المقبلة، أقوى مما شهدته في أي وقت مضى منذ عام 2015، مضيفاً أن عمليات البحث على غوغل عن الفنادق في نيويورك ارتفعت، خلال الأسبوع الفائت، بنسبة 24%، مقارنة بفترة الستين يوماً الفائتة.

وطمأن بتوفر أعداد كثيرة من الفنادق بالمدينة تستوعب أعداد النزلاء، خاصة بعد إضافة عدد كبير من الغرف الفندقية الجديدة، فمنذ عام 2020 وحتى الآن، سُلمت 10 آلاف غرفة فندقية جديدة، وعلى مدى العامين المقبلين ستسلم 10 آلاف غرفة أخرى.

ومع انسحاب معظم العقارات من «إير بي آند بي» سيزداد الطلب على الفنادق، وسترتفع أسعارها، خاصة مع اقتراب مواسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة. وما يسهم في زيادة الطلب على الفنادق انخفاض أسعار الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، حيث تحاول شركات الطيران تحفيز السفر، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار الرحلات في نيويورك في شهر أغسطس/ آب بنسبة 14% مقارنة بشهر يوليو/ تموز.

تأثير القرار

بالنظر إلى كون أسعار تذاكر الطيران من المدن الكبرى في الولايات المتحدة إلى مدينة نيويورك انخفضت بنسبة 17% تقريباً، يلحظ المسافرون انخفاضاً في سعر تذكرة الطيران التي تشمل عدة وجهات، ولكنه تحفيز يصطدم بواقع اللوائح التنظيمية الجديدة وبتوقعات تتجاوزها نيويورك، لتقوم مدن أخرى بتبني تدابير مماثلة، إلا أن هذه المدن قد تتأنى لمدة ستة أشهر أو عام لتشاهد نتائج تطبيقها والآثار المترتبة على المدينة.

وفعلياً فإن قواعد الإيجارات القصيرة الأمد المتشددة مطروحة في الولايات المتحدة في مدن مثل أتلانتا ودالاس ونيو أورليانز، وكذلك في أماكن أخرى حول العالم مثل فلورنسا بإيطاليا وملبورن بأستراليا.