شكرا لقرائتكم خبر عن «إي أي أتش إثمار» تستحوذ على حصة في مجموعة «صيدلية العين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، استحواذها على حصة في مجموعة صيدلية العين، كأول استثمارات شركة «هيلث بلاس القابضة»، التابعة ل «إي أي أتش» والتي تُمثل ذراعها الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، وجزءاً من رؤيتها الاستراتيجية للتوسع في هذا القطاع الحيوي.

وتُمثل هذه الخطوة الاستراتيجية نقطة تحول مهمة ل«إي أي أتش»، تسعى من خلالها إلى تنويع وتعزيز التزامها بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية عن طريق الشركة التابعة لها «هيلث بلاس القابضة».

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إي أي أتش»: «يُمثل استحواذنا على حصة في مجموعة صيدلية العين خطوةً مهمة تأتي في إطار التزامنا بتعزيز وجودنا في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا في ضرورة تنويع مصادر الاستثمار، بهدف توفير قيمة إضافية ومستدامة للمستثمرين تحقق أفضل العوائد لهم، لذلك فإن شركة «هيلث بلاس القابضة» ستركز عملها على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك الصيدليات والمستشفيات والعيادات، إضافة إلى مختلف مجالات هذا القطاع».

وقال الدكتور زياد أمير صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العين: «نحن متحمسون لهذه الشراكة مع «إي أي أتش»، حيث ستفتح لنا آفاقاً جديدة للنمو والتطوير، وتُمكننا دون شك من تقديم خدمات أكثر شمولية في قطاع الرعاية الصحية لعملائنا، وتحقيق دور أكبر وأكثر فعالية في المشهد الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة».