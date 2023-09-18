شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفار» تسعى لبيع صيدليات «بلانيت» بمليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» تستكشف بيع شبكتها من الصيدليات في الشرق الأوسط وسط الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن «جلفار»، تبحث عن مشترين محتملين لشركة «بلانيت فارماسيز» وتسعى للحصول على حوالي مليار درهم (272 مليون دولار) من الصفقة، مشيرة إلى أن شركة «إي واي» (EY) تقدم المشورة بشأن عملية البيع.

وكانت «جلفار» استحوذت على كامل حصص صيدليات «بلانيت» خلال العام 2021، من «كامكو إنفست» ومستثمرين مشاركين كانوا يمتلكون 60% من الشركة مقابل 40% ل «جلفار». (وكالات)