شكرا لقرائتكم خبر عن «نادك»: «سالك» تنقل أسهم مملوكة لها إلى محفظتها الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) خطابا من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) أحد المساهمين الرئيسيين والذي يملك أكثر من (5%) من رأس مال الشركة بتاريخ 03/03/1445هـ الموافق 18/09/2023م بخصوص نية شركة سالك إتمام عملية تحويل ملكية أسهم مملوكة بشكل غير مباشر وإيداعها في المحفظة الإستثمارية الخاصة لذات المساهم، والبالغ عددها (6,290,000) سهم.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، تمثل كمية الأسهم ما نسبته (6.19%) من أسهم شركة نادك، لتصبح الملكية الإجمالية لشركة سالك في شركة نادك (38.65%) من رأس المال.