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«نادك»: «سالك» تنقل أسهم مملوكة لها إلى محفظتها الاستثمارية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) خطابا من الشركة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) أحد المساهمين الرئيسيين والذي يملك أكثر من (5%) من رأس مال الشركة بتاريخ 03/03/1445هـ الموافق 18/09/2023م بخصوص نية شركة سالك إتمام عملية تحويل ملكية أسهم مملوكة بشكل غير مباشر وإيداعها في المحفظة الإستثمارية الخاصة لذات المساهم، والبالغ عددها (6,290,000) سهم.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، تمثل كمية الأسهم ما نسبته (6.19%) من أسهم شركة نادك، لتصبح الملكية الإجمالية لشركة سالك في شركة نادك (38.65%) من رأس المال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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