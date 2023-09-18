الملتقى المهني الحادي عشر بجامعة الملك عبدالعزيز يستعرض مهارات دعم سوق العمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استعرض الملتقى المهني الحادي عشر، المقام حاليًّا بجامعة الملك عبدالعزيز في يومه الثاني، أبرز المهارات المطلوبة لدعم سوق العمل السعودي .

وعرّفت المختصة في تنمية الموارد البشرية حياة الغامدي، في ورقة عمل بعنوان “السوق السعودي وفرص رؤية 2030” ، ببرامج رؤية المملكة 2030 وأهم القطاعات المؤثرة في تحقيقها، وأبرز المهارات المطلوبة لدعم سوق العمل السعودي بما يحتاجه من أبناء الوطن، ومفهوم ريادة الأعمال ومكانة ريادة الأعمال في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأبرز المنصات والمواقع المهمة لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم.

وقدّمت مستشارة التربية والتعليم أريج الغامدي تعريفًا بماهية الجدارات الوظيفية بمختلف أنواعها وأهم المهارات التي تمكّن الشخص من الوصول إلى الجدارة الوظيفية.

وشهد الملتقى التعريف بإدارة العلاقات الوظيفية، وإقبال خريجات جامعة الملك عبدالعزيز والباحثات عن العمل بمدينة جدة، فضلًا عن وجود عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمعرض التوظيف وريادة الأعمال، حيث جرى التعريف بالفرص الوظيفية وفرص التدريب على رأس العمل والتدريب التعاوني بهذه الجهات ، في حين صاحب فعاليات الملتقى عدد من الاستشارات المهنية كتحكيم السيرة الذاتية وتعزيز الفرص الوظيفية المقدمة من ذوي الاختصاص ، وإجراء المقابلات الوظيفية الافتراضية .

يُذكر أن أعمال الملتقى ستستمر حتى يوم الخميس الــ 6 من شهر ربيع الأول الجاري ، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.