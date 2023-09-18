شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 18-9-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أم بي للهندسة، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسماعيلية مصر للدواجن.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.335 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 961.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.9 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.69%، والعرب على 7.37%، واستحوذت المؤسسات على 27.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 230.7 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 556.5 ألف جنيه، 41 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 324.1 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 23811 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8264 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 5570 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.189 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.62%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 11.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.60%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 13.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.36%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 23.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.29%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 11.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.02%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.781 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.31%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.01%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.86%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.387 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.76%.