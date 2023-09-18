شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يواصل تراجعه و«المصري» يعزز مكاسبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، باستثناء قطر. وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.61% إلى 11036.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال. وبلغت الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 2.20% إلى 22289.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 800 ألف سهم.

الكويت

وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.09% إلى 7004.63 نقطة، من جرّاء تداول 138.5 مليون سهم عبر 8503 صفقات نقدية بقيمة 31.3 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.05% إلى 5762.39 نقطة، من خلال تداول 67.2 مليون سهم عبر 3853 صفقة نقدية بقيمة 10.11 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.10% إلى 7668.49 نقطة، من خلال تداول 71.3 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4650 صفقة بقيمة 21.19 مليون دينار.

البحرين وقطر

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.14% إلى 1922 نقطة، عبر تداول 1.292 مليون سهم بقيمة 463011 ديناراً. كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.35% إلى 717.46 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.18% إلى 10272 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 199.645 مليون سهم، بقيمة 488.455 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17616 صفقة.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.02% إلى 4710.52 نقطة. وبلغت قيمة التداول 1.824 مليون ريال عُماني.

مصر

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 0.42% إلى 19751.78 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.94% إلى 3890.71 نقطة، وأضاف مؤشر «إيجي إكس 100» 0.73% إلى 5724.02 نقطة.