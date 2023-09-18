شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تحت الضغط في أولى جلسات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، في جلسة بداية الأسبوع؛ حيث يتطلع المستثمرون إلى قرار السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» 0.14%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب 0.02%، وخسر مؤشر «داو جونز» 0.07%.

وتراجعت أسهم «تيسلا» 2.84%، فيما ارتفعت أسهم «إير بي أند بي» 0.63%.

تثبيت الفائدة

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة هذا الأسبوع. وسيحاول التجار الحصول على فكرة أفضل عن موقف البنك المركزي بشأن التضخم.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في «أل بي أل فاينانشيال»: «إن الطريقة التي ينفذ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الإيقاف المؤقت أمر بالغ الأهمية لتوقعات أسعار الفائدة لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، ولكن ما إذا كان يتم تقديمه بميل متشدد وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق المالية».

ويخصص المتداولون فرصة بنسبة 99% لبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على حاله، عندما يصدر قراره بشأن سعر الفائدة الأربعاء واحتمال 31% فقط لرفع الفائدة في نوفمبر، وفقاً لأداة «فيد واتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه»، والتي تقيس الأسعار في سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.

وجاءت بيانات التضخم الأخيرة متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين. وبينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، فإن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مطابق للتقديرات. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل طفيف أعلى من المتوقع في أغسطس/ آب؛ حيث ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل التقديرات البالغة 0.2%. ( وكالات)