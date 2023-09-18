شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الإثنين، أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 567 مبايعة بقيمة 1.88 مليار درهم منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 840.25 مليون درهم و456 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 77.69 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 69.07 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 46.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 137.01 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 81.96 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40.75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 52.72 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 87.83 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 79.93 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 688.9 مليون درهم منها 33 رهن أراض بقيمة 374.8 مليون درهم و122 رهن فلل وشقق بقيمة 314.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 254.34 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 73.29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 44.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 20.18 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 9.27 مليون درهم.