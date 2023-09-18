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«بالمز الرياضية» تناقش زيادة رأس المال ودخول شريك

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دار الخليج 0 تبليغ

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يناقش مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية مقترح زيادة رأسمال الشركة من 150 مليون درهم إلى 165 مليون درهم؛ وذلك خلال اجتماعه المزمع انعقاده يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويناقش مجلس الإدارة أيضاً دخول «آيس هولدينج آر إس سي ليمتد» كمساهم في الشركة بنسبة 9.09%، عن طريق إصدار 15 مليون سهم جديد، ليتم الاكتتاب فيها المساهم.

كما سيناقش مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، تحديد سعر إصدار أسهم زيادة رأسمال بمبلغ 13.33 درهم، والمساهمة النقدية للمكتتب بمبلغ 200 مليون درهم، كمقابل للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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