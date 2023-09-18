شكرا لقرائتكم خبر عن «بالمز الرياضية» تناقش زيادة رأس المال ودخول شريك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يناقش مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية مقترح زيادة رأسمال الشركة من 150 مليون درهم إلى 165 مليون درهم؛ وذلك خلال اجتماعه المزمع انعقاده يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويناقش مجلس الإدارة أيضاً دخول «آيس هولدينج آر إس سي ليمتد» كمساهم في الشركة بنسبة 9.09%، عن طريق إصدار 15 مليون سهم جديد، ليتم الاكتتاب فيها المساهم.

كما سيناقش مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، تحديد سعر إصدار أسهم زيادة رأسمال بمبلغ 13.33 درهم، والمساهمة النقدية للمكتتب بمبلغ 200 مليون درهم، كمقابل للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.