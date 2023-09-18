شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات بين «تيسلا» والسعودية لإنشاء مصنع سيارات كهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، عن مصادر مطلعة قولها: «إن السعودية تجري محادثات في مراحل مبكرة مع شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية لإقامة مصنع لها في المملكة».

ويأتي هذا التقرير بعد ساعات من إعلان دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ل «تيسلا» بناء مصنع للشركة في تركيا.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن «السعودية تحاول اجتذاب شركة تيسلا عن طريق منحها حق شراء كميات معينة من المعادن والفلزات التي تحتاجها من دول تشمل جمهورية الكونجو الديمقراطية».

وتحاول المملكة تنويع اقتصادها كي لا يعتمد على النفط وحده، ويعد صندوق الثروة السيادي السعودي أكبر مستثمر في مجموعة «لوسيد»، إحدى شركات السيارات الكهربائية الناشئة التي تتطلع إلى تحدي هيمنة «تيسلا» على القطاع.

تمويل شركة ترافيجورا

وجاء في تقرير «وول ستريت جورنال» أن «أحد المقترحات التي تدرسها المملكة يتضمن تقديم تمويل لشركة ترافيجورا العملاقة لتجارة السلع الأولية لتنفيذ مشروع متعثر للكوبالت والنحاس في الكونجو، من شأنه أن يساعد في تزويد مصنع تيسلا المحتمل بالإمدادات».

وقال متحدث باسم ترافيجورا: «إن الشركة تدرس خياراتها لمشروع موتوشي في الكونجو، وسط ارتفاع التكاليف واستمرار انخفاض أسعار الكوبالت».

وقال ماسك في مايو/أيار: «إن تيسلا ربما تختار موقعاً لمصنع جديد بحلول نهاية عام 2023». وتملك الشركة في الوقت الراهن ستة مصانع وتشيد السابع في المكسيك بهدف توسيع وجودها العالمي. وتهدف الشركة إلى بيع 20 مليون سيارة سنوياً بحلول 2030، ارتفاعاً من حوالي 1.3 مليون في 2022. (رويترز)