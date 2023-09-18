شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي» يتوقع انتعاش أسهم «أبل» مع الطلب المتزايد على «آيفون 15» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب محللو بنك مورجان ستانلي في مذكرة الاثنين أن «المهلة الزمنية والطلبات المسبقة لأحدث هواتف آيفون من شركة أبل أفضل مما كان متوقعاً». وكتب المحللون أن «المدة الزمنية اللازمة لإصدار هاتف آيفون 15 برو ماكس تبلغ في المتوسط من خمسة إلى ستة أسابيع، وهي الأطول من أي طراز تم إطلاقه في السنوات السبع الماضية». وأضافوا أن «التقارير الواردة من وكالات الأنباء الصينية تشير إلى طلب قوي مبكر على آيفون 15، على الرغم من مخاوف المستثمرين التي ركزت على الصين».

وكتب المحللون: «إذا استمرت مدة إنتاج آيفون 15 وبيانات الطلب المسبق في الاتجاه الصعودي بشكل مفاجئ، أو إذا ظلت إصدارات آيفون مستقرة، فإننا نتوقع أن نرى انتعاشاً على المدى القصير في أسهم آبل». وتقدم الشركة تصنيفاً إيجابياً لسهم «أبل» مع سعر مستهدف يبلغ 215 دولاراً.

بيانات مشجعة

وتابعوا: «على الرغم من أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالدورة، فإن نقاط البيانات هذه مشجعة، لا سيما في ضوء معنويات المستثمرين السلبية الشديدة، والتي تسببت في أداء شركة أبل أقل من السوق بمقدار 7 نقاط منذ ظهور عناوين الحظر التي فرضتها الحكومة الصينية في السادس من سبتمبر»، في إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن الحكومة الصينية منعت المسؤولين من إحضار أجهزة آيفون إلى المكاتب الحكومية أو استخدامها في العمل.

ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي أن «الحكومة قد وضعت سياسة تحظر شراء أو استخدام ماركات الهواتف الأجنبية مثل أبل». وقال محللو مورجان ستانلي: «إن المهلة الزمنية لأحدث خط آيفون في الولايات المتحدة، هي انعكاس لكل من قيود العرض والطلب المبكر القوي». وفي الصين، قال المحللون: «إن بيانات الطلب المسبق تمثل مفاجأة إيجابية بالنظر إلى التقارير السابقة عن الحظر المحتمل وقوة شركة هواوي الصينية لصناعة الهواتف». (وكالات)