شكرا لقرائتكم خبر عن يلين: لا مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الاثنين: «إنها لا ترى أي مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة ركود»، لكنها حذرت من أن عدم إقرار الكونجرس تشريعاً يحافظ على استمرار عمل الحكومة ينذر بتباطؤ الاقتصاد.

وقالت يلين لشبكة «سي.إن.بي.سي»: «لا أرى أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الانكماش»، مشيرة إلى أن «سوق العمل الأمريكي لا تزال قوية أيضاً وأن التضخم آخذ في الانخفاض».

وأضافت: «ليس هناك أي سبب على الإطلاق للإغلاق، وأي موقف يمكن أن يتسبب في فقدان القوة الدافعة هو مخاطرة لسنا بحاجة إليها في هذه المرحلة». (رويترز)